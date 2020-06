Sono giorni di afa i prossimi per l’Italia. Il caldo torrido la farà da padrone secondo le previsioni meteo di domani domenica 28 giugno. L’alta pressione spinta dall’anticiclone sub-tropicale che da alcuni giorni si è stabilizzata sul Mediterraneo, infatti, continua ad espandersi e a far sentire la sua influenza anche sul nostro Paese portando le temperature in costante aumento. Ovunque si registrano temperature sopra le medie stagionali e in alcuni casi domani toccheranno soglie decisamente estive con punte fino a 35 gradi, in particolare nelle grandi città interne. Le uniche nubi nella giornata di domenica si attendono sul settore alpino dove non mancheranno anche brevi ma intensi temporali.

Previsioni meteo domenica 28 giugno

Secondo le previsioni meteo di domenica 28 giugno, dunque avremo fin da mattino cielo ampiamente sereno su quasi tutta l’Italia con sole a farla da padrone quasi ovunque e caldo che si farà via via sempre più intenso nel corso del giorno. Domenica i termometri saliranno ulteriormente fino a toccare punte di 35/36 gradi su alcuni tratti della Val Padana. Sole e caldo al Centro-Sud dove le colonnine di mercurio si attesteranno intorno ai 35 gradi a Firenze, ai 33 gradi a Roma, ma farà ancora più caldo nelle aree interne della Sardegna dove si potranno localmente raggiungere i 40 gradi; punte di 37 gradi, infine, in Puglia e su alcune città della Sicilia (Siracusa e Catania).

Allerta gialla in Lombardia

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emesso per la giornata di domani, domenica 28 Giugno, un’allerta gialla per rischio temporali su molti tratti su diversi settori della Lombardia. In particolare è stata diramata una allerta per ordinaria criticità dovuta al rischio temporali per Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali.

L’inizio della prossima settimana vedrà ancora sole e caldo su gran parte del Paese e annuvolamenti locali con conseguenti temporali sparsi sulle Alpi centro-orientali, con qualche possibile sconfinamento sulle vicine pianure. Le temperature saranno in ulteriore aumento preludio a una settimana di caldo e afa.