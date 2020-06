Delitto familiare a Margno, in provincia di Lecco, nella Valsassina. Un uomo ha ucciso due figli gemelli, maschio e femmina, di 12 anni, e poi si è tolto la vita lanciandosi dal ponte della Vittoria a Maggio di Cremeno.

Margno (Lecco), strangola i figli e poi si toglie la vita

L’uomo avrebbe ucciso i due piccoli nel sonno strangolandoli nell’abitazione posta all’interno di un condominio vicino alla locale funivia montana, in Valsassina. A trovare i corpi dei figli è stata la madre, una 45enne di Gorgonzola, giunta disperata dopo aver ricevuto una e-mail dal marito.

inlineadv

Secondo le prime informazioni, a causare la tragedia sarebbe stata la difficile separazione tra il padre e la madre. Spaventato dall’idea di perdere i figli, l’uomo avrebbe deciso in un raptus di follia di ucciderli entrambi nella loro abitazione di villeggiatura. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale. Sono in corso indagini per stabilire quanto effettivamente accaduto.