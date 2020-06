“Il nostro guerriero si è svegliato, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo”. Con questo post su Facebook i parenti del 15enne, travolto in bici a Guagnano, nel Leccese, hanno comunicato il risveglio del ragazzo fino ad allora in coma farmacologico.

Esce dal coma 15enne investito, il padre: “Mai gioia più grande”

Il terribile incidente si è verificato lunedì scorso sulla strada che porta a Villa Baldassarri, nei pressi della sua abitazione, dove il ragazzino stava tornando.

A travolgerlo una donna alla guida di un’auto che ha immediatamente prestato soccorso. Il giovane è stato successivamente trasportato al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa (aveva riportato un grave trauma cranico) e messo in coma farmacologico. Nelle scorse ore il risveglio.

“Vorrei abbracciarvi tutti quanti – scrive il padre su Facebook – ma non ho la forza per farlo, vi dico grazie per tutto quello che avete fatto”. E pubblica una foto delle mani che si stringono: “Mai gioia più grande, amore di papà”. Dopo aver trascorso 4 giorni tra la vita e la morte, il giovane ieri ha ripreso conoscenza. Grande la gioia della sua famiglia.