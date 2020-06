Una festa di compleanno a sorpresa si è trasformata in un focolaio, dove ben 18 persone tra familiari e amici della festeggiata sono risultati positivi.

Festa di compleanno diventa focolaio: 18 contagiati tra amici e parenti

E’ accaduto in Texas, negli Stati Uniti. Tutto è iniziato il 30 maggio scorso in una casa di Carrollton dove si era riunito un piccolo gruppetto di parenti per festeggiare un compleanno. Uno di loro, un ragazzo, era però positivo senza saperlo perché asintomatico e ha contagiato altre sette persone con cui è entrato in contatto.

Alla festa, durata un paio di ore, partecipavano 25 persone che indossavano mascherine e adottavano tute le misure previste dallo stato del Texas in quel momento. Qualche giorno dopo però si è scoperto che quelle misure non erano state affatto sufficienti perché le prime persone si sono ammalate e hanno iniziato a star male.

Alcuni in terapia intensiva

I sette familiari contagiati hanno infettato a loro volta altri 10 membri della famiglia, tra cui due bambini piccoli e gli anziani nonni che sono finiti in ospedale.

Al momento sono diversi i membri della famiglia ricoverati in ospedale tra cui alcuni in terapia intensiva e a rischio di vita. “Quando le prime persone hanno iniziato ad ammalarsi, abbiamo temuto davvero che sarebbe toccato a tutta la famiglia” ha raccontato uno dei membri del gruppo ai media locali.