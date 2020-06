Bollettino Coronavirus di oggi, venerdì 26 giugno. Sono 259 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Italia e i morti sono 30. 156 nuovi casi sono in Lombardia.

Bollettino oggi Coronavirus

Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, quello dei deceduti è pari a 34.708. Il numero di guariti è salito a 187.615 (con un incremento di 890), il numero di ricoverati con sintomi è pari a 1.386 (-129 su ieri), quello dei ricoverati in terapia intensiva è 105 (+2 su ieri), quello delle persone in isolamento domiciliare 16.177 (-508 su ieri).

inlineadv

Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia registrano 0 casi.

Leggi anche: Remdesivir è il primo farmaco anti-Covid: via libera dell’Agenzia Ue del farmaco al Remdesivir