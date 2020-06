Tre persone sono mote e altre sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento all’interno di un hotel in centro a Glasgow, in Scozia. Tra i feriti figura anche un agente.

Glasgow, accoltellamento in un hotel: tre morti e diversi feriti

La polizia ha ucciso il sospetto aggressore a colpi d’arma da fuoco e isolato la zona. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto persone insanguinate trasportate via in barella.

La polizia ha poi comunicato che la situazione è tornata sotto controllo e che non c’è pericolo per la cittadinanza.

Le autorità scozzesi hanno parlato di “incidente grave”, anche se al momento non si parla ancora di movente terroristico.

La West George Street è stata intanto bloccata al pubblico da agenti armati, entrati in azione all’interno di un edificio. Un testimone, Craig Milroy, ha detto di aver visto un uomo di colore sanguinante per terra di fronte all’albergo, ma di non sapere se si trattasse del killer o di una vittima.

“Notizie davvero spaventose dal centro di Glasgow”, ha dichiarato la first minister del governo scozzese, Nicola Sturgeon. “I miei pensieri sono per tutte le persone colpite. Per favore – ha aggiunto Sturgeon rivolgendosi ai cittadini – state lontani dalla zona, permettete ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro e non condividete informazioni non confermate”.