Due casi in più di Coronavirus e sei pazienti guariti a Napoli. A renderlo noto è il bollettino del Comune di Napoli che, ricordiamo, verrà comunicato con cadenza bisettimanale, solo il martedì e il venerdì.

Coronavirus a Napoli: due casi positivi e sei guariti negli ultimi 4 giorni

Pertanto, dopo il bollettino di oggi, venerdì 26 giugno, il prossimo aggiornamento su Napoli sarà diffuso martedì 30 giugno.

Rispetto a martedì scorso (23 giugno), in città si registra due nuovi casi di coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il virus a Napoli sale dunque a 1012. 850 sono le persone guarite (6 in più rispetto alle 844 di martedì scorso). I deceduti restano 137, non si registra alcun decesso per Covid-19 da venerdì 19 giugno.

Con 0 decessi, sei guariti e due casi in più, gli attualmente positivi nel capoluogo partenopeo scendono a 25: 4 in meno rispetto a martedì scorso. La maggior parte, cioè le 20 persone malate, si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Calano i ricoverati in ospedale, i quali attualmente sono 5, con un decremento di una sola unità rispetto a martedì scorso. Si registrano invece 0 pazienti ricoverati in terapia intensiva.