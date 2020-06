Ragazzino di 13 anni ferito a colpi di pistola. E’ il drammatico episodio avvenuto ieri pomeriggio tra Casaluce e Aversa. Il ferimento si è consumato in circostanze ancora da chiarire e il giovanissimo è finito al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa con un proiettile conficcato nell’arto inferiore. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Aversa-Casaluce, 13enne ferito con un colpo di pistola: è in ospedale

Era il tardo pomeriggio quando un bambino di 13 anni è arrivato sanguinante al nosocomio normanno dopo una sparatoria avvenuta al confine tra i comuni di Casaluce e Aversa. I sanitari lo hanno subito preso in cura e sottoposto a un’operazione per estrargli l’ogiva dal piede. Per fortuna la ferita procurata dallo sparo è superficiale e il ragazzino se l’è cavata con una decina di giorni di prognosi.

Resta il mistero sulle circostanze del ferimento: da dove è partito quel colpo di pistola e perché. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori si tratterebbe di un atto di bullismo degenerato in violenza, oppure una rapina finita male alla quale il bambino avrebbe reagito. Sull’episodio potranno aiutare a fare luce le dichiarazioni della vittima, che sarà ascoltata dalle forze dell’ordine.