“Ho sentito al telefono Rosa Russo, docente del II circolo didattico di Giugliano in Campania, che è insieme a 14 colleghi, “Portavoce della cittadinanza europea”. Le ho fatto i complimenti, con la promessa che all’inizio dell’anno scolastico andrò a visitare la sua scuola”. Lo scrive su Twitter il Ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

E’ di Giugliano la migliore insegnante d’Italia “Portavoce della cittadinanza europea 2020”. I complimenti del ministro Amendola

Oltre la professoressa Russo, risultata prima classificata nel programma, sono stati premiati altri 14 insegnati da scuole di tutta Italia, per il dinamismo nell’uso degli strumenti della piattaforma “Europa=Noi”: la smartroom che consente agli insegnanti di condividere opinioni, commenti e documenti, risorse educative, e favorisce la partecipazione ai concorsi promossi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio.

Il riconoscimento è stato introdotto dal Dipartimento per le politiche europee già lo scorso anno per premiare l’impegno e l’entusiasmo dei tanti docenti che portano l’Europa nelle proprie classi, favorendo in questo modo la conoscenza da parte degli studenti della storia, dei valori, delle istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati.