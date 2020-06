“Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”.​ A dichiararlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone.

Mondragone, De Luca chiama la ministra Lamorgese: in arrivo contingente dell’esercito

La tensione nel comune del casertano è salita alle stelle. Stamane alle 11 alcuni cittadini bulgari hanno oltrepassato il cordone sanitario, assediando viale Margherita. I residenti del complesso abitativo hanno inveito contro le forze dell’ordine e hanno invocato libertà di spostamento. Alla base della protesta l’impossibilità di muoversi per raggiungere i posti di lavoro.

La situazione è preoccupate: le forze dell’ordine non riescono a fermare i rivoltosi che si sono dati alla fuga. Tensione anche tra i cittadini italiani, che chiedono il ritorno alla normalità. Intanto i contagi aumentano. Su 700 tamponi processati 49 hanno dato esito positivo. Alcuni dei positivi sono ricoverati al Covid-hospital di Maddaloni per ragioni precauzionali.