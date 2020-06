E’ online il singolo “Non mi basta più” realizzato da Baby K con special guest Chiara Ferragni. Un brano destinato a diventare il tormentone estivo. La coppia nasce dalla nuova campagna pubblicitaria di una nota azienda che produce shampoo che ha messo insieme due autentiche potenze: Baby K, che con Roma-Bangkok è l’unica italiana ad aver vinto un disco di diamante e ad aver raggiunto 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, e Chiara Ferragni, oltre 20 milioni di followers su Instagram.

Baby K e Chiara Ferragni in “Non mi basta più”

Il nuovo singolo è uscito a mezzanotte del 25 giugno su tutte le piattaforme. E’ stato scritto dalla stessa cantante e distribuito da Sony Music Italy. Chiara ha raccontato su Instagram come è nata la collaborazione con Baby K. Pare sia stata proprio la cantante a proporle di prendere parte al brano. Chiara ha specificato che il suo non sarà proprio cantare e che la sua voce si sente poche volte, anzi ha invitato i fan a scovarla ascoltando la canzone. Tuttavia, a sorpresa è arrivato poi il messaggio di Baby K che la incoraggia e conferma che invece ha cantato eccome! Con delle stories su Instagram, Chiara ha raccontato che l’incontro fatidico con Baby K è avvenuto grazie a una campagna pubblicitaria.

“Questo è il pezzo mio preferito”, è una delle frasi cantate da Chiara. Il video del brano uscirà invece a luglio, con molta probabilità.

Baby K è una delle artiste più popolari e amate dal pubblico italiano. Nel corso degli anni si è imposta a suon di pop e arrangiamenti mozzafiato che hanno portato la sua musica in vetta alle classifiche del Bel paese. Tra i suoi singoli più amati spiccano Da zero a cento, Playa e Roma-Bangkok in duetto con Giusy Ferreri, con cui ha conquistato un prestigioso disco di diamante per aver venduto più di mezzo milione di copie in Italia.