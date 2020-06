C’è anche il nome di Giorgio De Stefano tra gli arresti messi a segno oggi dalla Polizia di Stato ai danni di due cosche di Reggio Calabria. A finire in manette anche il fidanzato della cantante e showgirl Silvia Provvedi.

Blitz a Reggio Calabria, arrestato anche il fidanzato di Silvia Provvedi

Insieme ad alcuni suoi parenti, De Stefano è stato arrestato nel corso del blitz avvenuto oggi ai danni dei due clan De Stefano-Tegano e Libri. Nell’ambito dell’operazione, le forze dell’ordine hanno anche eseguito una serie di perquisizioni tra Napoli, Roma e Milano. Sono circa 200 gli uomini impiegati dalla Questura per assicurare alla giustizia ben 21 persone ritenute appartenenti alla malavita calabrese.

In realtà la vita di Giorgio De Stefano era piena di ombre, a partire dal suo nome, oggi legato alla showgirl Silvia Provvedi. All’anagrafe risulta Giorgio Condello Sibio, cognome della madre, ma negli ultimi tempi aveva ripreso quello del padre. Il papà era Paolo De Stefano, potente boss della cosca omonima ucciso durante un agguato il 13 ottobre 1985. Giorgio era andato al Nord per estendere il business del suo gruppo criminale in altre regioni. A partire dai ristoranti della catena “Oro” di Milano, molto frequentati da calciatori e vip, su cui ora si stanno concentrando le indagini della Direzione distrettuale antimafia.