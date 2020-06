Bullizzata perché obesa: 12enne di Napoli si sente male e finisce in ospedale. E’ quanto accaduto su Instagram, dove la giovanissima sarebbe rimasta vittima di insulti e commenti denigratori da parte di alcuni coetanei.

Napoli, vittima di bullismo perché obesa: 12enne finisce in ospedale

Secondo quanto riporta l’ANSA, la 12enne è finita nel mirino di due 14enni che la prendevano costantemente in giro per i suoi chili di troppo. Avrebbero usato anche delle foto per ridicolizzarla pubblicamente. Qualche settimana fa, la bambina avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuta. I genitori l’avrebbero così trasportata in ospedale.

I due presunti haters – un 14enne e una quasi 14enne (li compirà a luglio) – avrebbero attaccato anche la mamma della ragazza, che aveva difeso la figlia rivolgendosi a uno dei genitori dei due giovani. La donna ha presentato una denuncia ai carabinieri.