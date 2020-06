Campania. Questo week end riaprono le discoteche in Campania. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca questa mattina durante l’inaugurazione della nuova struttura sanitari di Napoli 2 Nord, ad Arzano. Il Peresidente della Regione, durante l’intervista ai nostri microfoni, ha ribadito che si sta ragionando, insieme agli operatori della movida, per alleggerire progressivamente alle restrizioni. Dal 26 dovrebbero riaprire le piste da ballo.

Campania, riaprono le discoteche

Il governatore ha altresì fatto sapere che si sta preparando l’ordinanza per la riapertura dei locali della movida. Chiaramente ci saranno delle limitazioni da osservare sia per i clienti che per i gestori. Le discoteche potranno ospitare i giovani in base alla metratura dei locali. “Non è possibile che i nostri ragazzi per divertirsi debbano andare in altre regioni del Nord, con il rischio di portare il virus a casa”, ha sottolineato il governatore.