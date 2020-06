Bologna. Non sembra arrestarsi l’emergenza Coronavirus. “Si confermano due focolai a Bologna, entrambi sviluppati nel corso degli ultimi giorni, ed entrambi da giorni oggetto di indagini epidemiologiche e diagnostiche.

Due focolai anche a Bologna

Il primo, rilevato presso una azienda, registra ad oggi 14 persone positive al coronavirus. L’indagine epidemiologica ha portato a identificare circa 150 contatti, ai quali è già stato effettuato il tampone naso-orofaringeo”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini.

Nel secondo caso, ha sottolineato l’assessore, “si tratta di un focolaio circoscritto ad un’attività commerciale che ha coinvolto alcuni familiari dei dipendenti, 12 le persone positive. Nessun focolaio, quindi, a Casalecchio di Reno – conclude Donini – dove è stato individuato però un caso di positività in un esercizio di ristorazione, ed il conseguente isolamento di 3 contatti”.

Bologna, individuati i cluster

L’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini ha annunciato in una videoconferenza stampa tenuta al termine di una visita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna che nel Bolognese “ci sono due o tre cluster che sono stati individuati: uno riguarda una comunità in località Casalecchio, un altro riguarda un’azienda”. “I casi positivi di questi giorni sono riconducibili a questi cluster: intensificheremo le indagini per chiudere il prima possibile questi piccoli focolai”.