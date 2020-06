Lecce. Si stava recando al lavoro per il turno di notte quando è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Per Tommaso Verdoscia, 49 anni, Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato della questura di Lecce, in servizio presso la Prefettura dello stesso capoluogo, non c’è stato niente da fare.

Lecce, poliziotto muore a 49 anni in un incidente: stava andando al lavoro

Il dramma si è consumato in pochi attimi nella tarda serata di ieri, domenica 21 giugno, lungo la strada provinciale Lecce-Maglie. Verdoscia, che abitava a Sternatia, a sud del capoluogo salentino, stava andando in auto al lavoro per il turno che iniziava a mezzanotte e sarebbe dovuto finire alle 7 del mattino di oggi.

Stando ad una prima ricostruzione, l’auto ha sbandato uscendo fuori strada, esattamente all’altezza dello svincolo per Cavallino, poco fuori Lecce.

Nell’impatto la vettura dell’agente si è ribaltata. Coinvolta anche una seconda auto, che sopraggiungeva nei pressi di un ipermercato. Dopo l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118, i sanitari hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita. Dopo averlo stabilizzato, i soccorsi medici del 118 lo hanno portato d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove però purtroppo Verdoscia è deceduto poche ore dopo il suo arrivo.