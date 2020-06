Incidente in provincia di Isernia, morto il fratello dell’europarlamentare Patriciello. Investito e ucciso lungo la provinciale. Tragico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada che conduce a Colli a Volturno, in provincia di Isernia. La vittima è Stefano Patriciello, fratello dell’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello.

La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 11:30, sulla strada statale 158, nei pressi di Colli a Volturno, in provincia di Isernia. L’imprenditore, 55 anni, era impegnato su uno dei suoi cantieri quando una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e l’ha investito. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto è giunto anche il fratello onorevole.

Illeso il conducente della vettura, poi sottoposto ai test per valutare le sue condizioni psico fisiche.

Inutile l’arrivo del 118 e i primi soccorsi, per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per fare luce su quanto accaduto.

La famiglia Patriciello è titolare del centro Neuromed di Pozzilli.