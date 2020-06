Omicidio a Roma nel quartiere Tiburtino. Un ragazzo di appena 33 anni è stato ucciso a coltellate. I fendenti lo hanno raggiunto sia al cuore che alla testa, in largo del Badile. L’aggressione si è consumata poco dopo le 23.

Roma, 33enne ucciso a coltellate

Ancora non sono state rilasciate le generalità dela vittima e non sono chiare le circostanze del delitto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro e i militari della Settima sezione Nucleo Investigativo.

Il ragazzo presentava ferite da arma da taglio al torace e alla testa. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la violenza sia esplosa al culmine di un litigio. Il 33enne era di nazionalità straniera. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto prima del suo arrivo in ospedale. I carabinieri stanno cercando indizi per risalire all’omicida, ma per il momento quest’ultimo non è stato ancora rintracciato.