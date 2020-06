Pensioni luglio quattordicesima. Il pagamento della mensilità di luglio per i pensionati è alle porte ormai. Questo mese, come di consueto, rappresenta un appuntamento molto atteso dai pensionati, in quanto per molti coincide con la cd. “quattordicesima”. Quest’anno, infatti, i pensionati potranno riceverla già da mercoledì 24 giugno.

Gli uffici postali, infatti, hanno anticipato in questi mesi i pagamenti degli assegni previdenziali per evitare assembramenti e hanno predisposto un apposito calendario, suddividendo i pensionati per le iniziali del cognome.

Pensione di luglio 2020: chi riceve la quattordicesima e quanto spetta

L’importo aggiuntivo, però non spetta in maniera indistinta a tutti i pensionati e l’importo dipende soprattutto dal reddito, dai contributi maturati e dalla categoria di lavoratore (subordinato o autonomo).

La quattordicesima spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Laddove il pensionato percepisce un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il richiamato trattamento minimo annuo (773,97 euro), spetta una somma di:

437 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;

per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni; 546 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;

per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati; 655 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi ed i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Mentre se il pensionato percepisce un reddito complessivo compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo annuo (da 773,97 euro a 1.031,96 euro), spetta una somma di:

336 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;

per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni; 420 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;

per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati; 504 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi ed i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Il calendario per il pagamento delle pensioni alle Poste

Il pagamento delle pensioni agli uffici postali è stato anticipato per il mese di luglio, così come già avvenuto nelle mensilità precedenti a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche la quattordicesima viene pagata in anticipo, insieme all’assegno del mese di luglio.

Per i titolari di libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution l’accredito avverrà il 24 giugno.

Il calendario