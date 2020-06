Dopo due giorni senza contagi e nuovi decessi tornano i positivi in Campania. L’unità di crisi della Regione infatti comunica che ci sono due nuovi casi di Covid-19 su oltre 1500 tamponi processati.

Campania, tornano i positivi: sono due i casi di coronavirus

Il numero dei nuovi casi resta comunque basso e niente fa pensare alla nascita di nuovi focolai di infezione. C’è chi ha lanciato l’allarme dopo i festeggiamenti in occasione della vittoria di Coppia Italia,. Tuttavia al momento è presto per registrare eventuali tendenze di ripresa della curva epidemica.

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 4.617, mentre il numero dei decessi resta fermo a 431. ​Sono inoltre 4.060 i pazienti guariti, di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti lì dove vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.