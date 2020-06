Incubo rapine lungo Corso Umberto a Napoli. Tre persone sono finite in manette. Si tratta di Salvatore Sacco, 39enne di Casoria, Gianluca Gargiulo, 37enne di San Giorgio a Cremano, e Domenico Bellucci, 18enne di San Vitaliano (vicino Nola).

Napoli, rapina lungo corso Umberto: tre arresti

Sabato notte di paura per un gruppo di giovani. Gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un ragazzo che ha raccontato di essere stato minacciato e rapinato del cellulare da tre persone. I malviventi gli hanno chiesto tutto il denaro di cui era in possesso per la restituzione dello smartphone.

Poco dopo, i poliziotti hanno notato nella stessa strada tre soggetti, corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, che stavano accerchiando dei giovani, finiti nel loro bersaglio. Immediatamente gli agenti li hanno bloccati. Subito dopo hanno appreso che uno dei presenti era stato appena rapinato del cellulare e del denaro dai tre fermati.

Salvatore Sacco, 39enne di Casoria, Gianluca Gargiulo, 37enne di San Giorgio a Cremano, e Domenico Bellucci, 18enne di San Vitaliano rispondono di rapina aggravata ed estorsione. Sono adesso in carcere in attesa di rito direttissimo.