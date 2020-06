Due arresti per droga ad Acerra. A finire in manette Vincenzo Corno e Antonio Tardi, di 34 anni e 48 anni, entrambi del posto con precedenti di polizia.

Acerra, due arresti per droga in via Palmiro Togliatti. I nomi

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato hanno notato in via Palmiro Togliatti ad Acerra una persona che, dopo essere uscita da un appartamento, si è diretta frettolosamente in piazza Angelo Soriano dove ha consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 18 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi. L’uomo aveva anche 70 euro in contanti e un cellulare.

Gli agenti, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui l’uomo era uscito e lì hanno sorpreso una persona con 8 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina e una busta della stessa sostanza del peso di 10 grammi circa, 2 bilancini, un cellulare e la somma di 855 euro. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.