Lecce. Si tinge di giallo il ritrovamento di Eleonora Greco, una 28enne senza vita all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano, nel Salento. La giovane, una ragazza di Galatina, è stata abbandonata in fin di vita fuori al nosocomio salentino in circostanze ancora oscure.

Salento, 28enne abbandonata senza vita all’esterno dell’ospedale di Scorrano: è giallo

Eleonora è stata trovata intorno alle 4.30 di notte già esanime di fronte al pronto soccorso dell’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano. Il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Le circostanze che l’hanno determinato, però, sono tutte da accertare. Purtroppo, qando il personale medico e sanitario l’ha rinvenuta, non ha potuto far nulla per la giovane se non constatarne il decesso. Ad aprire subito le indagini i carabinieri della Compagnia di Maglie, che hanno provveduto subito a contattare i familiari e a interrogare gli amici.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, e così come testimoniato dalle immagini di videorosorveglianza, a portarla in ospedale sarebbero stati due ragazzi. Su di loro si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. Nelle ore immediatamente precedenti al decesso, la 28enne di Galatina avrebbe partecipato a una festa, poi qualcosa sarebbe andato storto. La giovane non sembra recare segni di violenza sul corpo. L’arresto cardiocircolatorio sarebbe sopraggiunto per overdose.