Drammatico incidente a Palermo nella notte. Un giovane di 17 anni, Agostino Cardovino, è stato travolto da un’auto lungo viale Regione Siciliana mentre attraversava la strada. A colpirlo in pieno una Dacia rossa guidata da una ragazza.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.30 all’altezza di via Perpignano, nella corsia centrale (direzione Catania). Secondo qaunto ricostruito, Agostino stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta l’utilitaria condotta da una giovane. L’impatto è stato inevitabile. Il ragazzo del quartiere Noce è stato sbalzato a diversi metri di distanza per poi rovinare al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, le volanti della polizia e gli agenti della sezione Infortunistica per effettuare i rilievi. Il diciassettene, secondo le prime informazioni, stava tornando a casa, non lontana dal luogo dell’incidente. “Scene di strazio, disperazione e rabbia”, raccontano alcune persone che si sono fermate nel punto in cui si è consumata la tragedia. Da stabilire a che velocità andasse l’auto.

In queste ore si stanno moltiplicando sui social i messaggi di cordoglio per il 17enne. La notizia è stata accolta da amici e parenti tra sgomento e incredulità. “Riposa in pace, Ago”, scrive Desirée. “Buon viaggio, Agostino. Resti sempre nei nostri cuori”, il commento di Marco.