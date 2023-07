Ha perso il reddito di cittadinanza. Così ha scelto di compiere un gesto dimostrativo estremo: salire al comune con una tanica carica di benzina, irrompere nella stanza del sindaco e minacciare di dare fuoco al municipio. E’ successo a Terrasini, in provincia di Palermo.

Terrasini, perde il reddito di cittadinanza: fa irruzione al comune con una tanica carica di benzina

Protagonista della vicenda un disoccupato di 60 anni che ha perso il sussidio introdotto nel 2018 dall’allora governo giallo-verde ed è rimasto privo di qualsiasi sostegno economico o materiale. A fermare l’uomo è stato il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci. Immediatamente sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma e un’ambulanza del 118.

“Per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile”, ha detto all’Adnkronos il sindaco Giosuè Maniaci. “Era già venuto una prima volta stamattina per dirmi che da oggi gli toglievano il reddito di cittadinanza. Poi è tornato con la tanica di benzina ed è salito dicendo ‘Brucio il comune se non mi date soldi’, perché io gli avevo detto che non potevo aiutarlo”. Noi comuni non possiamo fare fronte a tutto questo – ha detto Maniaci- Abbiamo bisogno di aiuti. Non può essere il Comune ad avere queste competenze”.