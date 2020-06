Lieve scossa di terremoto nella notte del 21 giugno alle pendici del Vesuvio. A darne notizia è il portale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alle 3 o 02 la terra ha tremato in una delle zone sismiche più sorvegliate al mondo.

Vesuvio, scossa nella notte: la conferma dell’INGV

I sismografi del’INGV hanno rivelato un sisma di magnitudo 1.0 con epicentro a Massa di Somma. L’evento tellurico ha avuto una profondità di meno di un chilometro ed ha colpito un’area molto superficiale del Vesuvio. Si tratta di un terremoto probabilmente legato all’ordinaria attività vulcanica della zona. Non arrivano segnalazioni di danni a cose o persone dai paesi interessati (San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Ottaviano). L’ultima scossa del genere risale allo scorso 12 giugno, quando un sisma di magnitudo 1.3 interessò sempre le pendici del Vulcano. Anche in quella circostanza l’evento non suscitò particolare preoccupazione tra i vulcanologi.