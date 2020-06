Salerno. Prima tenta di strangolare il figlio di 7 anni, poi lo accoltella. E’ accaduto stamattina a Salerno, il padre è stato arrestato.

Campania, tenta di uccidere il figlio di 7 anni: arrestato il padre

Il piccolo è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi D’Aragona, ora è affidato alle cure dei sanitari.

Le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. I militari stanno cercando di ricostruire la vicenda che ha sconvolto la comunità salernitana. Gli uomini dell’Arma stanno ripercorrendo quei momenti drammatici per cercare di capire cosa possa aver spinto l’uomo a un gesto così violento.

Stando ad una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta a casa, dove era presente anche la madre del bambino. La donna pare che abbia cercato di fermare l’uomo restando anche lei ferita ma in modo non grave.