Tragico incidente questa mattina a pesco Sannita. A scontrarsi lungo la vecchia arteria che dalla rotonda di Pietrelcina conduce a Pesco Sannita una Fiat uno ed un furgone di un’impresa edile che stava effettuando dei lavori lungo la strada. Due le vittime dello schianto. Si tratta di un uomo e una donna che erano a bordo della Uno.

Incidente tra Pietrelcina e Pesco Sannita

Sul posto sono accorsi i sanitari dell’unità di Rianimazione della croce rossa 118 e della misericordia, i vigili del fuoco e i carabinieri delle Stazioni di Pesco Sannita e Pietrelcina per i rilievi. Purtroppo per la coppia, marito e moglie, non c’è stato nulla da fare. Le due persone a bordo della Fiat sono state catapultate in un campo di grano. Per fortuna nessuna conseguenza per gli operai che erano al lavoro a margine della carreggiata.

La coppia che ha perso la vita si trovava a Pesco Sannita per fare visita a dei parenti che risiedono nel Sannio.