Calamaro gigante rinvenuto in spiaggia, la foto fai il giro del mondo. Un calamaro gigante è così finito dalla spiaggia di Britannia Bay, in Sudafrica, direttamente al Museo Iziko di Città del Capo. L’esemplare, lungo oltre quattro metri e dal peso di circa 270 chili, è ora allo studio di alcuni biologici marini, trattandosi di uno dei più grandi calamari giganti di sempre. Questa specie, infatti, che rappresenta il più grande invertebrato sulla Terra, è in gran parte un mistero per gli scienziati di tutto il mondo.

Calamaro gigante in Sudafrica

Una coppia che passeggiava sulla costa della Britannia Bay, in Sudafrica, ha trovato spiaggiato un calamaro gigante dalle dipensioni mastodontiche. “Sembrava un maestoso animale preistorico“, ha raccontato Adéle Grosse,la donna che ha visto e trovato il corpo del mollusco. Appena visto, la coppia ha tentato di trascinarlo in acqua, ma il mollusco era già morto, nonostante non presentase lesioni o ferite.

Kraken

Il calamaro gigante Architeuthis doge è lungo oltre 4 metri e pesa oltre 330 chili. Un mollusco da record, ma ancora non sono chiare le cause della sua morte, viste le dimensioni simili al mitologico Kraken.