Napoli. Attimi di follia oggi nel cuore di Napoli. Un barbiere, Vito Simeoli, è stato accoltellato con un paio di forbici da un cliente che pretendeva di essere servito senza prenotazione. La vicenda si è consumata nel noto salone di barberia di via San Pasquale, a Chiaia.

Napoli, cliente accoltella il barbiere Vito Simeoli

La vittima è un personaggio molto conosciuto sui social network. Non appena Simeoli ha fatto notare che ciò non poteva avvenire e che era necessaria la prenotazione, l’avventore ha afferrato delle forbici colpendo il barbiere ad una spalla ed è fuggito. Immediati i soccorsi, sul posto ambulanza e carabinieri. I militari dell’Arma hanno proceduto ai rilievi del caso e interrogato i testimoni. Le condizioni di Vito Simeoli non sarebberro gravi e avrebbe ricevuto le cure mediche del caso.