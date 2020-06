Un assalto armato a fine serata per portare via l’incasso di giornata di uno dei pub più noti di Giugliano. Il colpo è stato messo a segno all’attività Cipajo di via San Giovanni a Campo intorno alle 23.15. In azione sono entrati due banditi con volto coperto da passamontagna.

In quel momento nel locale i clienti erano andati via e c’erano solo dipendenti. Con la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare i soldi dalla cassa e ad uno dei camerieri è stato sottratto pure il portafoglio. Poi i due rapinatori sono scappati a bordo di uno scooter, parcheggiato a poca distanza, in direzione Circumvallazione esterna. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora indaga sul caso e sta analizzando le immagini di videosorveglianza.

Tanta amarezza da parte dei titolari per questa rapina subita in un momento di ripartenza dopo mesi difficili legati all’amergenza Covid. Un episodio che s’inserisce inoltre in uno scenario preoccupante per la città.

