Giugliano. Continuano le attività di solidarietà del progetto ABC Alimentiamo il Bene Comune, promosso dall’Istituto La Famiglia al Centro in collaborazione con alcune parrocchie, associazioni ed enti del territorio.

Questa volta il progetto si avvale della singolare collaborazione della Pizzeria Rafe’, sita a Giugliano al Corso Campano, 73, la quale ha donato 10 pizze a metro che, unite alle fritturine e alla bevanda offerta dai promotori del progetto, sono state recapitate a dieci famiglie che sono assistite dal progetto stesso.

A breve, un’altra iniziativa, che sarà svolta in collaborazione con alcuni commercianti della città, prevederà la consegna di buoni spesa a 30 famiglie bisognose. Intanto non si esaurisce la messa in cantiere di iniziative che continueranno a garantire vicinanza e sostegno ai più bisognosi.

A nome delle famiglie assistite e dei promotori del progetto, un grazie speciale alla pizzeria Rafe’, per la collaborazione e la disponibilità mostrata.

COMUNICATO STAMPA