Adv728

Lite per il posto auto finisce a sprangate. Protagonisti della vicenda quattro persone, tutti vicini di casa e residenti in due appartamenti di un palazzo in via primo Cortile Moretti.

Padre e figlio, di 40 anni e 64 anni, e sorella e fratello, di 55 anni e 61 anni, sono finiti in manette.

Portici, rissa tra vicini per il posto auto finisce a sprangate: 4 arresti

Stando alla ricostruzione dei Carabinieri, i due nuclei familiari hanno litigato per un posto auto ma poi la discussione è degenerata: si son picchiati violentemente e sembrerebbe che padre e figlio abbiano utilizzato delle spranghe di ferro – una delle quali rinvenuta e sequestrata – per colpire i vicini di casa.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dellìArma, che hanno prima calmato gli animi e poi arrestato i quattro. Se la caveranno con pochi giorni di riposo ed ora son stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.