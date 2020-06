Adv728

Orrore nel casertano. Questa mattina un uomo è sceso in strada, armato di fucile, e ha ucciso un cane a colpi d’arma da fuoco. Protagonista della vicenda sarebbe un residente di Castello Matese (Caserta). La vittima è un quadrupede di grossa taglia, che forse abbaiando all’alba avrebbe “infastidito” l’aggressore.

Castello Matese (Caserta): scende in strada e uccide un cane a fucilate

A segnalare la vicenda alcuni abitanti, svegliati di soprassalto da dei colpi di arma da fuoco seguiti poi dal latrato di un cane. Scesi in strada i cittadini hanno ritrovato il cane agonizzante disteso in una pozza di sangue, colpito al torace dai proiettili. Inutili sono stati i tentativi di soccorre il povero animale.

“Siamo scioccati – ha dichirato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli -. Non osiamo neanche immaginare chi abbia potuto sparare in pieno centro cittadino per uccidere un cane, chi ha compiuto questa atrocità è una bestia e merita tutto il nostro disprezzo. Ci auguriamo che questo assassino possano essere identificato nell’immediato, dovrà subire condanne severissime, così come tutti coloro che commettono violenze sugli animali, sono dei vigliacchi”.