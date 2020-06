Adv728

Un nuovo caso di coronavirus in Campania. Lo riporta il bollettino giornaliero del 17 giugno dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia raggiunge le 4614 unità. Si registra anche un morto.

Campania, bollettino coronavirus del 17 giugno: un caso e un decesso

I numeri di oggi riportano di 15 guariti. Un solo nuovo caso invece su 2683 tamponi processati. Il numero dei deceduti sale a 431. Sono dati incoraggianti, in una Regione dove il virus sembra aver perso forza e capacità di diffusione nonostante la fine del lockdown e l’allentamento delle misure restrittive. Ad oggi gli attualmente positivi sono 258.

La curva epidemica, dunque, tende ad appiattarsi. Eppure l’allerta resta alta, anche in vista di una eventuale seconda ondata di contagi in autunno: oggi il governatore Vincenzo De Luca ha infatti annunciato una nuova delibera di giunta che prevede il potenziamento delle terapie intensive e sub-intensive. L’incremento varato dall’Esecutivo regionale porterà il totale delle unità di terapia intensiva a 834, con una media di 0,14 unità per mille abitanti.