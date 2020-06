Adv728

Scoppia un nuovo focolaio in Germania: almeno 400 persone contagiate. E’ quanto hanno comunicato le autorità tedesche dopo aver appreso i dati registrati nel Nordreno-Vestfalia. I nuovi positivi sono tutti dipendenti della ditta di macellazione carni Toennies. Nello stabilimento dov’è scoppiato il focolaio lavorano circa 6mila dipendenti.

Ci sono stati diversi focolai nei mattatoi tedeschi nelle ultime settimane, che hanno spinto il governo a imporre regole di sicurezza più rigorose per l’industria e vietare la pratica dell’uso di subappaltatori. Toennies Group ha riferito che il macello è il suo sito più grande e impiega oltre 6.000 dipendenti. Nel distretto di Guetersloh, è stata per questo motivo disposta la chiusura delle scuole e degli asili infantili fino alle ferie estive, per evitare che il contagio dilaghi.

Nel resto del mondo

Non va meglio nel resto del mondo. Mentre in India si è registrato un boom di decessi (2mila in un giorno), la Svezia ha raggiunto la soglia dei 5.000 morti per coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie svedesi. Precipita la situazione a Pechino, dove si è scoperto un nuovo focolaio. Stop agli eventi sportivi e agli sport di gruppo. L’Ufficio per lo sport del governo municipale ha deciso per la sospensione di tutti gli eventi sportivi e la chiusura di alcune palestre nel mezzo dei timori per la nuova ondata di contagi. La chiusura viene imposta a tutte le piscine e palestre con locali sotterranei. Lo stop riguarda tra l’altro pallavolo, pallacanestro e calcio.