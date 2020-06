Adv728

GIUGLIANO. I Coordinatori di Collegio Campania 1 – Giugliano di Italia Viva, avv. Mena Lanzaro e dott. Pasquale Bello, in merito alla notizia che circola da qualche giorno sugli organi di stampa locale circa la possibilità di un accordo tra i partiti di area di centrosinistra nei Comuni a Nord di Napoli impegnati nella prossima tornata elettorale amministrativa, in accordo con i vertici provinciali, precisano che nei comuni che rientrano nel collegio Campania 1, Italia Viva è pronta ad un proficuo e positivo dialogo col PD e con tutte le forze del centro sinistra per tentare di ricalcare, anche a Napoli Nord, lo “schema” De Luca.

Tra i Comuni per i quali auspichiamo di pervenire a soluzioni condivise, vi è sicuramente il Comune di Giugliano, dove per la scelta del candidato sindaco invochiamo l’adozione di un criterio preciso nell’esclusivo interesse della città. Partendo dalla consapevolezza del grande lavoro svolto dalla Giunta De Luca, non solo nella gestione dell’emergenza Covid degli ultimi mesi, ma durante l’intero quinquennio di governo regionale, considerata fondamentale ed indispensabile l’interlocuzione costruttiva con la Regione per la risoluzione di problematiche di grande interesse cittadino, in primis la questione ambientale, riteniamo vada data la giusta considerazione a chi, fin dall’insediamento del governatore campano, ha sostenuto l’azione di quest’ultimo difendendone l’operato in tutte le sedi pubbliche, anche contro il “fuoco amico” a differenza di chi, invece, non ha lesinato critiche al governo regionale ed in particolare all’assessore all’ambiente nonché Vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola.

Pertanto, anche a Giugliano siamo pronti a discutere col PD e tutte le forze civiche accomunate dall’unico afflato riformista e progressista, ma ribadiamo con forza l’opportunità di adottare il criterio appena menzionato, in linea con il pensiero del Coordinatore Nazionale Ettore Rosato il quale, dopo aver espresso, non più di 5 mesi fa, il suo apprezzamento per l’operato dell’ex Sindaco Poziello, non ha avuto dubbi sul sostegno che Italia Viva non farà mancare alla rielezione del Presidente Vincenzo De Luca.