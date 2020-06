Napoli. Si recano al bar per fare colazione, ordinano due caffè e chiedono di dividere in due una sfogliatella, ma quando leggono lo scontrino scoprono che quella richiesta avuto un prezzo: 50 centesimi.

L’episodio è avvenuto in un bar di Napoli, dove due clienti hanno consumato due caffè e una frolla, dolce tipico partenopeo.

Il cliente ha denunciato su Facebook l’episodio, che ha poi commentato con Fanpage: “Devo premettere che abbiamo mangiato un’ottima sfogliatella napoletana. Ma sono rimasto sbalordito quando ho letto la maggiorazione di 50 centesimi per la divisione del dolce sullo scontrino. Non è tanto una questione di prezzo, perché li avremmo lasciati probabilmente di mancia, ma non possiamo essere noi clienti a dover pagare la crisi del coronavirus”.

La maggiorazione non è piaciuta neanche a Rosario Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori Campania, che definisce “incredibile e ridicolo” quanto accaduto: “Comprendiamo le necessità dei gestori dei locali ma non è questa la strada. Non saranno 50 centesimi in più pagati dai clienti ad aiutare a superare la crisi del Coronavirus. Il tema dei rincari è uno degli effetti collaterali della crisi post-Coronavirus di cui si discute da giorni. I prezzi di molti prodotti hanno registrato un incremento negli ultimi giorni”.