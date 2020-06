Lutto a Napoli e Aversa per la morte di Federico Tonielli, studente universitario di 27 anni originario della Campania. Il giovane è deceduto improvvisamente, in circostanze ancora da chiarire. A darne la notizia in anteprima è il portale Casertace.it.

Lutto a Napoli e Aversa, morto Federico Tonielli

Il ragazzo studiava a Colonia, in Germania. Parente della professoressa Daniela Ruberti della Facoltà di Ingegneria Vanvitelli di Aversa, è morto gettando tutti nel più profondo dolore e sconforto. Un ragazzo solare e brillante, andato in Germania, precisamente a Colonia, per costruire il suo futuro.

Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio apparsi in queste ore su Facebook. La tumulazione è stata già eseguita, le famiglie Tonielli e Ruberti hanno ringraziato tutti per la vicinanza in questo momento di dolore.