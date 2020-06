Bollettino Protezione Civile 15 giugno. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, lunedì 15 giugno 2020.

Ecco il bollettino dell'emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 15 giugno.

Comincia una settimana importante per l’Italia in questa Fase 3 con nuove riaperture per il lento e graduale ritorno alla normalità. Ma come di consueto nel corso del pomeriggio arriva il momento del bollettino nazionale diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile con i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 303 i nuovi casi di contagio, in ribasso rispetto ai 338 di ieri. In calo anche il numero dei decessi, 26 (ieri 44) e il numero dei guariti, 640 (ieri 1.505). I tamponi registrati nelle ultime ore sono 28.107 contro i 56.527 di 24 ore fa mentre continua a diminuire il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 365 malati in meno.