Frattamaggiore. Follia nel centro di Fratta, giovane si arrampica sul cornicione del comune. Nella serata di ieri un ragazzo si è arrampicato ed ha cominciato a camminare pericolosamente sul cornicione della Casa Comunale. La vicenda era stata subito segnalata dal sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete, anche attraverso un post Facebook, ma all’arrivo degli agenti delle forze dell’ordine il ragazzo era già andato via.

La denuncia di Borrelli

“Ancora una volta la movida si trasforma in delirio. Ancora una volta qualcuno mette a repentaglio la propria incolumità, e quell’altrui, per mettersi in mostra e per dare vita ad un ‘divertimento’ senza senso. Il sindaco di Frattamaggiore ci ha assicurato che l’autore di questo gesto sarà presto individuato e denunciato, ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli..