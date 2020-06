Sicilia. Era positivo al Coronavirus, ma è stato sorpreso a passeggiare in strada a Palermo. Residente ad Arezzo e obbligato a restare chiuso in casa per la quarantena fiduciaria, è stato beccato a passeggio per le strade di Ballarò, a Palermo, incurante del fatto che il suo comportamento avrebbe potuto arrecare gravissimi danni agli altri.

Infetto beccato dalla Polizia a Palermo: veniva da Arezzo

La Polizia di Stato ha rintracciato nel capoluogo siciliano un uomo di origine rumena, risultato positivo al Coronavirus. L’uomo si sarebbe trasferito in città approfittando di un mezzo di linea ed evitando tutti i controlli lungo il percorso.

Adesso dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria e si sta decidendo se portarlo in ospedale o all’albergo Covid San Paolo Palace. Intanto, gli uomini dell’Asp di Palermo stanno cercando di capire con quante persone è venuto a contatto l’uomo, anche se l’operazione appare tutt’altro che semplice.