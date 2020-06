Tre nuovi casi di coronavirus a Napoli. A darne notizia il bollettino giornaliero pubblicato dal Comune. Le tre persone contagiate del Covid-19 di oggi, 15 giugno, portano a 1009 il numero dei casi totali registrati dall’inizio delal pandemia. Gli attualmente positivi però sono soltanto 62. Sono 811 i guariti.

Napoli, lieve risalita dei contagi di coronavirus: tre nuovi casi in città

In città si registrano tre nuovi infetti dopo tre giorni “covid free”. Nessun nuovo deceduto. Restano 136 le persone che hanno perso la battaglia con l’infezione. Aumentano di un’unità i ricoveri in ospedale: passano infatti da 11 a 12 persone. Resta uno invece il paziente intubato in terapia intensiva. La situazione dei contagi nel capoluogo campano a ogni modo sembra sotto controllo. Dopo le riaperture e la fine del lockdown non si è assistito a una risalita della curva epidemica come temevano alcuni virologi. A comunicare i dati il centro analisi dell’Asl Napoli 1.