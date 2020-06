Poliziotti entrano in un bar e trovano alcuni clienti senza mascherina: chiusa l’attività

I poliziotti entrano nel bar e scoprono 11 persone senza mascherina. L’attività viene chiusa. E’ successo a Torino, in via Varaita. Ad entrare in azione gli agenti del commissariato Barriera Nizza.

Torino, bar chiuso: 11 clienti senza mascherina

Gli agenti, durante un giro di controllo, hanno sorpreso 11 avventori di un bar privi di mascherine. In 4 stanno giocando a carambola, altri 3 a carte; nessuno rispettava le previste distanze interpersonali di un metro. All’ingresso del locale non erano, inoltre, disponibili i prodotti igienizzanti per le mani e il televisore risultava acceso per l’intrattenimento dei clienti.

Il titolare del bar, un cittadino di 50 anni, è stato sanzionato per la violazione delle disposizioni delle norme anti-covid. Inoltre, l’attività commerciale è stata chiusa per 5 giorni, in modo da impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Non sono mancate le polemiche alla diffusione della notizia. In molti locali le norme anti-covid infatti non sarebbero rispettate. E ci sono settori, come il calcio giocato, in cui è autorizzato il mancato rispetto della distanza e dell’uso della mascherina.