Napoli, il coronavirus arretra ancora: boom di guariti. Una sola persona in terapia intensiva

Cala drasticamente il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus a Napoli. Nel capoluogo sono 65 le persone ancora infette. Giovedì ne erano 82. Non ci sono poi nuovi casi di Covid-19 in città. A dirlo è il bollettino giornaliero del 13 giugno pubblicato dal Comune di Napoli su Facebook.

Napoli, il virus arretra: boom di guariti

Dall’inizio della pandemia sono 1006 i casi di coronavirus in città. Ma ben 804 sono guarite, i deceduti restano 136. A rallegrare anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva: soltanto un paziente ha bisogno della respirazione artificiale per sopravvivere durante le cure. Altri 12 sono in degenza ordinaria e ben 54 in isolamento domestico perché asintomatici o con sintomi lievi.

In città la curva epidemia continua a calare. Se il trend di guarigioni si mantiene stabile, nelle prossime settimane Napoli potrebbe diventare “covid free”. Non si registrano nuovi focolai. L’attenzione resta alta ma c’è un generale allentamento delle restrizioni. dal 22 giugno diventerà facoltativo indossare la mascherina.