Il Giugliano calcio presenta mister Tudisco e annuncia campagna abbonamenti e squadra femminile

Il Giugliano calcio riparte e, dopo le riconferme, annuncia le novità. Ieri al De Cristrofaro c’è stata la presentazione di mister Guglielmo Tudisco con i presidenti Luigi e Gaetano Sestile ed i direttori Franco Mango e Giovanni Garofalo. Il nuovo tecnico gialloblù, emozionato e carico per la nuova avventura, non nasconde l’ambizione del salto di categoria dei tigrotti: “Con qualche innesto possiamo puntare anche alla Lega Pro”.

In attesa delle decisioni del consiglio federale, la società dei Sestile ha poi illustrato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, i progetti per il sociale e anche l’intenzione di avviare una squadra di calcio femminile. Grande attenzione poi al settore giovanile che vede tra i nuovi ingressi anche Tommaso Manzo, anima e cuore gialloblù in mezzo al campo negli ultimi anni.

