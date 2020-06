Meteo, maltempo non dà tregua: in arrivo temporali e nubifragi: le previsioni

L’estate si fa attendere. Il brutto tempo infatti non concede tregua al nostro Paese: la prossima settimana si aprirà già da lunedì con un vortice di temporali. E non è finita qui, avvertono gli esperti de iLMeteo.it, perché col passare dei giorni arriveranno nuovi impulsi instabili con nubifragi su mezza Italia.

Ecco il punto con le previsioni aggiornate giorno per giorno. Nella giornata di lunedì 15 un vortice ciclonico, in allontanamento verso i Balcani, farà sentire ancora i suoi effetti, provocando piogge e rovesci in particolare sulle regioni centro-settentrionali, soprattutto gli Appennini, le zone adiacenti e anche le coste di Abruzzo, Molise, Puglia e localmente anche tra Campania e Calabria. Qualche piovasco sarà possibile anche al Nord Est (specie zone montuose) su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andrà decisamente meglio sul resto del Paese, dove avremo più sole e soprattutto un aumento delle temperature, dicono gli esperti de iLMeteo.it.