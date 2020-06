Nota catena di supermercato assume personale ad Afragola e Napoli: le posizioni aperte

La catena di supermercati Sole 365 cerca nuovo personale, in particolare a Napoli e ad Afragola. Le persone interessate possono consultare l’apposita sezione “Lavora con noi” sul sito dell’azienda.

Posizioni aperte a Napoli

A Napoli si cerca la figura di “Tecnico Reparto Gastronomia“, che, come si legge sul sito, “si occuperà di coordinare i capi reparto dei vari punti vendita, pianificare gli ordini e gestire gli approvvigionamenti, supervisionare i reparti con particolare riferimento alla corretta applicazione degli standard qualitativi aziendali, rispettare e controllare che si applichino tutte le procedure aziendali, sarà responsabile della corretta applicazione delle norme igieniche relative al reparto, responsabile delle visite igienico sanitarie da parte di enti terzi, inoltre programmare riunioni periodiche“.

Posizioni aperte ad Afragola

Ad Afragola, invece, c’è bisogno di un “Coordinatore Area Food“, il cui ruolo “consiste nel coordinare tutte le attività riconducibili alla progettazione, preparazione, trasformazione di cibi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Panetteria, Pasticceria, Cucina – da asporto e non -, rosticceria, pizzeria, paninoteca, centrifugati, tutto ciò che attiene al caldo ed al freddo, dolce e salato, precotto, cotto, preparato, trasformato), la gestione dei risultati economici dell’area, la selezione, formazione, affiancamento, gestione delle risorse operanti; se richiesto ed autorizzato la gestione delle forniture e dei fornitori, partecipazione ad attività ed incontri con fornitori, partecipazione a progetti dell’azienda comunque riconnessi al settore food anche non rientranti espressamente nell’area dei supermercati“.