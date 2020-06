Napoli, Amanda è ancora in pericolo di vita: si spera nel miracolo

Napoli. Amanda Tosi è ancora in pericolo di vita. La ragazza di 22 anni originaria di Caserta è stata spinta sugli scogli di Bagnoli, a Napoli, dal fidanzato, al culmine di una lite.Nella tarda serata di ieri sono arrivati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dal Policlinico di Napoli: la 22enne è stabile, ma è ancora in pericolo di vita.

Intanto, ieri, il fidanzato, Gennaro Maresca, 24enne residente a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, è stato arrestato: è accusato di tentato omicidio.

Amanda è ancora in pericolo di vita

La ragazza è caduta in mare e ha bevuto molta acqua, tanto che i soccorritori, giunti sul posto, hanno dovuto utilizzare un respiratore. Il buttafuori di un locale che sorge proprio vicino alla scogliera e un’altra persona, dopo aver sentito il rumore, si sono gettati in acqua e hanno tirato su Amanda, adagiandola sulla scogliera. È stato poi Francesco, dopo essersi qualificato come infermiere, a praticare le prime manovre di rianimazione alla ragazza in attesa che arrivassero i sanitari.