Ore d’ansia per il figlio di Pappalardo, il 44enne colpito da malore nel Cilento

Laerte Pappalardo, 44 anni, figlio del cantante Adriano si trovava a Marina di Camerota nel Cilento con il padre per girare uno spot televisivo. Sembra che i due abbiano cenato insieme e che poco dopo l’attore sia stato colto all’improvviso da un malore e si sia accasciato al suolo. Adriano ha subito allertato il 118 e Laerte è stato portato in ospedale al San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti, anche se sembra non si tratti di nulla di grave.

Ore d’ansia per il figlio di Pappalardo